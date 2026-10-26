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26.10.2026 06:37:00
Fastighets Balder Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fastighets Balder Registered B hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.36 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fastighets Balder Registered B ein EPS von 1.93 SEK je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.74 Prozent auf 3.65 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.28 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3.64 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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