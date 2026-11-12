Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.66 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.440 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 207.8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194.2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch