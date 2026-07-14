Fasteps stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fasteps hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Fasteps vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.30 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.500 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 56.6 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch