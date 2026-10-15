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15.10.2026 06:37:00
Fastenal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fastenal präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.35 USD, nach 0.290 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Fastenal im vergangenen Quartal 2.46 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fastenal 2.13 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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