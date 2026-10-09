Fast Retailing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fast Retailing hat am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.19 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fast Retailing 0.160 HKD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.35 Prozent auf 43.83 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.00 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0.880 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fast Retailing 0.740 HKD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fast Retailing 197.64 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 178.19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch