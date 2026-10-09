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09.10.2026 06:37:00
Fast Retailing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fast Retailing hat am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Fast Retailing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 379.46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 306.08 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fast Retailing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 898.21 Milliarden JPY im Vergleich zu 783.83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1768.08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1411.44 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3’400.54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3’963.39 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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