Fast Retailing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fast Retailing stellte am 08.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fast Retailing 0.210 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fast Retailing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5.36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1.13 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.950 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.30 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 22.86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch