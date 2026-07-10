Fast Retailing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fast Retailing hat sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 478.37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 343.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’009.96 Milliarden JPY – ein Plus von 22.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fast Retailing 826.51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch