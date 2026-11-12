Fast Finance Pay: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fast Finance Pay hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Fast Finance Pay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch