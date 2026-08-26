Fast Ejendom Danmark A-S präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fast Ejendom Danmark A-S hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 13.13 DKK gegenüber 11.44 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.6 Millionen DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.9 Millionen DKK.

Redaktion finanzen.ch