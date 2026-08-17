Fast Accounting präsentierte Quartalsergebnisse

Fast Accounting stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2.67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fast Accounting 2.45 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 636.9 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fast Accounting 571.4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch