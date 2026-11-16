Fast Accounting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fast Accounting liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fast Accounting die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.18 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 597.0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 702.4 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch