FARO® lance une nouvelle fonction « Enterprise » pour le logiciel WebShare

--Pour que les entreprises puissent stocker des données sur leur serveur privé ou dans leur infrastructure sur le cloud--

LAKE MARY, Floride, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- FARO® Technologies Inc. (NASDAQ: FARO), leader mondial de la métrologie 3D, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AIC) et de l'analytique pour la sécurité publique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle fonction Enterprise pour le logiciel WebShare. La fonction Enterprise, une extension de la très populaire plateforme FARO WebShare, permet aux entreprises de stocker des données sur leur serveur privé ou dans leur infrastructure sur le cloud, ce qui leur donne le plein contrôle de la sécurité de leurs données 3D du monde réel ainsi qu'un moyen rapide et facile d'assurer l'accès aux flux de travail de gestion de projet et leur partage. La fonction Enterprise comprend également une fonctionnalité d'ouverture de session unique qui simplifie le processus de connexion et élimine la gestion de plusieurs mots de passe.

FARO WebShare est une plateforme d'hébergement sur le cloud ou sur serveur qui fournit un accès en temps réel aux données 3D du monde réel les plus récentes, facilitant ainsi la gestion de projet à l'international et les flux de travail Scan-to-BIM. WebShare prend en charge toutes les données, peu importe leur taille et leur source. Les personnes autorisées peuvent aussi consulter, évaluer et partager les données au moyen d'un navigateur Web. Tous les formats standards courants de téléchargement sont pris en charge, ce qui contribue à des flux de travail uniformes et collaboratifs. WebShare prend en charge de multiples sources de données du monde réel et est pour les utilisateurs un moyen d'exporter des nuages de points sans avoir à les convertir, y compris dans d'autres formats standards courants de l'industrie comme Autodesk ReCap et Bentley Pointools.

Dans l'industrie de l'AIC, FARO WebShare permet également l'intégration de données 3D du monde réel dans un jumeau numérique en vue de l'exploitation et de l'entretien de bâtiments et d'installations ainsi que de la surveillance continue du processus de construction. Davantage adaptée aux grandes organisations actives dans les domaines manufacturier, gouvernemental et des procédés, la plateforme WebShare est idéale pour ceux qui préfèrent héberger leurs propres données tout en respectant les normes de sécurité les plus élevées qu'offre FARO.

« La fonction Enterprise de WebShare marque une nouvelle étape importante dans la promotion des applications industrielles qui peuvent tirer parti de la technologie des jumeaux numériques, a déclaré Vito Marone, directeur principal du marketing de produits logiciels chez FARO. Dans la foulée de notre récente acquisition d'ATS, nous continuerons d'offrir des solutions qui permettent aux clients d'économiser temps et argent et d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des projets. »

En août, FARO a fait l'acquisition d'Advanced Technical Solutions in Scandinavia AB (« ATS ») afin d'accélérer l'adoption de solutions de jumeau numérique. L'intégration planifiée du logiciel d'ATS et du système exclusif Traceable 3D permettra de réaliser des scans 3D très précis et reproductibles dans la plateforme FARO WebShare, offrant un meilleur temps de décision au client grâce à une imagerie 10 fois plus rapide d'une précision allant jusqu'à 1 mm. La capacité de jumeau numérique est la prochaine étape cruciale, car elle permet la représentation virtuelle d'un élément physique. Grâce à la création d'un doublon, les jumeaux numériques feront office de plans virtuels pour les futures activités d'exploitation, de planification et de mise en œuvre.

Pour en savoir plus sur FARO, consultez le site www.faro.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1338261/FARO_WebShare_Launch_2020_HiRes.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/95369/faro_technologies__inc__logo.jpg