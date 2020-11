FARO® lance une nouvelle fonction « Enterprise » pour le logiciel WebShare

-- Permet de stocker les données sur le serveur privé ou l'infrastructure infonuagique de l'entreprise--

LAKE MARY, Floride, 19 novembre 2020 /CNW/ - FARO® Technologies Inc. (NASDAQ: FARO), un chef de file mondial de la métrologie 3D, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AIC), et de l'analytique de la sécurité publique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle fonction Enterprise (logiciel WebShare). La fonction Enterprise, une extension de la plateforme FARO WebShare largement utilisée, permet de stocker des données sur le serveur privé ou l'infrastructure infonuagique d'une entreprise. Cette fonction lui confère le plein contrôle de la sécurité de ses données de réalité 3D et lui donne un moyen rapide et facile d'assurer l'accès et le partage des flux de travail de gestion de projet. La fonction Enterprise offre également un soutien pour l'ouverture de session unique afin de simplifier le processus d'ouverture de session et d'éviter de gérer plusieurs mots de passe.

FARO WebShare est une plateforme d'hébergement en nuage ou sur serveur qui offre un accès en temps réel aux données de réalité 3D les plus récentes pour la gestion de projet et les flux de travail « Scan-to-BIM » (numérisations pour la modélisation des données du bâtiment) à l'échelle mondiale. WebShare prend en charge des données de taille illimitée et peut traiter des données de toutes les sources. Les données peuvent également être consultées, évaluées et partagées par des personnes autorisées seulement, au moyen d'un navigateur Web. Tous les formats standards courants de l'industrie pour le téléchargement des données sont pris en charge, ce qui permet des flux de travail transparents et collaboratifs. WebShare soutient des sources de données de réalités multiples et offre aux utilisateurs une façon d'exporter sans conversion les nuages de points, y compris dans d'autres formats standards courants de l'industrie comme Autodesk ReCap et Bentley Pointools.

Pour l'industrie de l'AIC, FARO WebShare permet également l'intégration de données de réalité 3D dans le cadre du jumeau numérique pour l'exploitation et l'entretien des bâtiments et des installations, ainsi que la surveillance continue du processus de construction. Idéalement adaptée aux grandes organisations dans les domaines de la fabrication, des procédés ou des travaux gouvernementaux, la plateforme WebShare est idéale pour ceux qui préfèrent héberger leurs propres données tout en demeurant déterminés à respecter les normes de sécurité les plus élevées qu'offre FARO.

« La fonction Enterprise de WebShare marque une autre étape importante dans la promotion des applications de l'industrie qui peuvent tirer parti de la technologie du jumeau numérique, a déclaré Vito Marone, directeur principal du marketing de produits logiciels chez FARO. Dans la foulée de notre récente acquisition d'ATS, nous continuerons de présenter des solutions qui permettent aux clients d'économiser temps et argent et d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des projets. »

En août, FARO a fait l'acquisition d'Advanced Technical Solutions in Scandinavia AB (« ATS ») afin d'accélérer l'adoption de solutions en matière de jumeau numérique. L'intégration planifiée du logiciel ATS et du système exclusif « Traceable 3D » permettra de réaliser des numérisations 3D très précises et reproductibles dans la plateforme FARO WebShare, offrant un meilleur temps de décision au client grâce à une imagerie 10 fois plus rapide avec une précision allant jusqu'à 1 mm. La capacité du jumeau numérique est une étape cruciale puisqu'elle offre la représentation virtuelle d'un bien physique. La création de jumeaux numériques offre des plans virtuels pour les activités d'exploitation, de planification et de mise en œuvre futures.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur FARO, visitez le www.faro.com.

