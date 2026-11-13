FARMSCO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FARMSCO hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 848.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 84.00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.28 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 386.38 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch