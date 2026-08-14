FARMSCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FARMSCO hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 123.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1234.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

FARMSCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 426.08 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 385.50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch