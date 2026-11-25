Farmhouse liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Farmhouse die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch