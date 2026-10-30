Farmers National Banc: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Farmers National Banc lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Farmers National Banc ein EPS von 0.330 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 96.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch