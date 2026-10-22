Farmers Merchants Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Farmers Merchants Bancorp hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 36.75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Farmers Merchants Bancorp 33.92 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 79.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch