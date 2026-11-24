Farmers Bank of Appomattox hat am 21.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.740 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.50 Prozent auf 5.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch