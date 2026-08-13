Farglory Land Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Farglory Land Development stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 90.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch