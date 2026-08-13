Farglory Land Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Farglory Land Development hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Farglory Land Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 756.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch