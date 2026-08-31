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31.08.2026 06:37:00
Farasis Energy (Gan Zhou) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Farasis Energy (Gan Zhou) A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.95 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 3.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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