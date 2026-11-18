Faraday Future Intelligent Electric A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.91 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -232.800 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2775.00 Prozent auf 1.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch