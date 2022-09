Faraday Future-Aktie weit im Plus: Faraday Future einigst sich mit Grossaktionär

Das Elektroauto -Startup Faraday Future hat sich eine Finanzierung über bis zu 100 Millionen US-Dollar gesichert, nachdem es mit einem seiner grössten Aktionäre eine Einigung zur Beilegung eines monatelangen Streits über die Führung des Unternehmens erzielt hat.

FF today announced a comprehensive resolution to its governance dispute with FF Top and the execution of definitive agreements for new financing. Learn more at https://t.co/oTlI5IxHWt #FaradayFuture #FF91 #FFIE pic.twitter.com/pXBTLiW67e