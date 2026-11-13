Faraday Copper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Faraday Copper äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch