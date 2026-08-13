Far Eastern New Century vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Far Eastern New Century gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.54 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0.190 TWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Far Eastern New Century im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.27 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 60.09 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch