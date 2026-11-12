Far Eastern New Century stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Far Eastern New Century präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.64 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Far Eastern New Century 0.420 TWD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Far Eastern New Century 69.85 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.50 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch