|
29.10.2025 15:14:16
Fannie Mae Q3 Income Retreats
(RTTNews) - Fannie Mae (FNMA.OB) announced earnings for its third quarter that Dropped from the same period last year
The company's earnings totaled $3.859 billion. This compares with $4.044 billion last year.
The company's revenue for the period fell 0.5% to $7.307 billion from $7.341 billion last year.
Fannie Mae earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $3.859 Bln. vs. $4.044 Bln. last year. -Revenue: $7.307 Bln vs. $7.341 Bln last year.
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: SMI schwächer -- DAX sinkt -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt macht zur Wochenmitte leichte Velruste. Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Mittwoch leicht abäwrts. An der Wall Street setzt sich die jüngste Rekordjagd fort. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten teilweise große Gewinne.