25.01.2026 15:34:16

Fangzhou Projects 30% Revenue Growth In 2025

(RTTNews) - Fangzhou Inc. announced that it expects revenue for the year ended December 31, 2025 to be in the range of approximately RMB3.50 billion to RMB3.55 billion, reflecting a growth of about 30.0% compared to RMB2.707 billion recorded in 2024.

The Group also anticipates a net profit of approximately RMB7 million to RMB10 million for the reporting period, marking a significant turnaround from the net loss before taxation of RMB854.9 million in the previous year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

