|
25.01.2026 15:34:16
Fangzhou Projects 30% Revenue Growth In 2025
(RTTNews) - Fangzhou Inc. announced that it expects revenue for the year ended December 31, 2025 to be in the range of approximately RMB3.50 billion to RMB3.55 billion, reflecting a growth of about 30.0% compared to RMB2.707 billion recorded in 2024.
The Group also anticipates a net profit of approximately RMB7 million to RMB10 million for the reporting period, marking a significant turnaround from the net loss before taxation of RMB854.9 million in the previous year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen ohne gemeinsame Richtung -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich höher
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Minuszeichen. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.