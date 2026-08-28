Fangda Special Steel Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Fangda Special Steel Technology hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fangda Special Steel Technology 0.070 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4.03 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.35 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch