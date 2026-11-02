Fangda Carbon New Material präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fangda Carbon New Material hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.020 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.02 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 931.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch