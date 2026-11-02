Fangda Carbon New Material öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fangda Carbon New Material veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 130.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch