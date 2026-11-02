Fan Milk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fan Milk stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.79 GHS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.140 GHS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 310.4 Millionen GHS – ein Plus von 41.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fan Milk 220.1 Millionen GHS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch