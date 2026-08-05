Fan Milk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fan Milk präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.46 GHS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.010 GHS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 313.8 Millionen GHS – ein Plus von 18.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fan Milk 264.4 Millionen GHS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch