Familien Porsche und Piech halten an Volkswagen-Chef Diess fest

Hamburg (awp/awp/sda/reu) - Im Machtkampf bei Volkswagen halten die Familien Porsche und Piech an Konzernchef Herbert Diess fest. "Die Familien Porsche und Piech stehen weiterhin hinter Herrn Diess. An ihrer Position hat sich nichts geändert."

Dies sagte der Sprecher der Holding Porsche SE am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Über die Holding halten die Familien die Mehrheit an Europas grösstem Autokonzern. Diess steht wegen Äusserungen über möglichen Personalabau massiv in der Kritik. Reuters hatte am Mittwoch aus Konzernkreisen erfahren, dass der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats sich mit der Zukunft des Konzernchefs befassen soll.

Der Betriebsrat kritisiert, dass Diess die Belegschaft bei seinen Umbauplänen nicht genug einbeziehe. Sie werfen ihm vor, sich damit nicht an die bei der Vertragsverlängerung im Juli gemachten Zusagen zu halten. Auch die bei Volkswagen stark vertretene IG Metall äussert Zweifel an Diess.

"Ein Trainer, der keinen Zugang zur Mannschaft hat, verliert das Spiel auf dem Platz", hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann bei der Betriebsversammlung am Donnerstag gesagt. Zuletzt liess auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erkennen, dass er nicht mehr uneingeschränkt zu Diess steht. In dem 20-köpfigen Aufsichtsrat von Volkswagen schwindet damit der Rückhalt für den Konzernchef.