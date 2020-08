Famiilinunternehmen stärken Wohlstand auf dem Land - Studie

BERLIN (Dow Jones)--Familienunternehmen spielen für die Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land laut einer neusten Studie eine wichtige Rolle. In ländlichen Regionen mit vielen Familienunternehmen nimmt die Einwohnerzahl zu und die Abwanderung von jungen Menschen ist geringer. Auch sind Wohlstand und Ausbildungsquoten in diesen Regionen höher und Arbeitslosenzahlen geringer, so das Ergebnis der ersten wissenschaftlichen Studie, die den Beitrag von Familienunternehmen für ländliche Räume umfassend untersucht hat. Sie wurde im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellt.

"Familienunternehmen sind ein Garant dafür, dass die Menschen abseits der Metropolen gut leben können. Sie festigen den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhalt und ermöglichen gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land", erklärte Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. "Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland kann es nur mit starken Familienunternehmen geben."

Für die Stiftung Familienunternehmen zeigt die Studie, dass gute Rahmenbedingungen in den Landkreisen wichtig seien, damit diese erfolgreich bleiben können. In der Corona-Krise habe sich erneut gezeigt, dass die digitale Infrastruktur an vielen Orten dringend verbessert werden müsse. Daher sollte die Einrichtung von Innovationshubs in ländlichen Regionen gefördert werden. Wichtig sei auch ein gut ausgebautes Bildungswesen - von Kinderbetreuungseinrichtungen bis zu Hoch- und Berufsschulen.

Arbeitslosigkeit deutlich niedriger

Laut Studie ist die Arbeitslosenquote in stark von Familienunternehmen geprägten Landkreisen mit 2,8 Prozent deutlich niedriger als in der Gruppe mit den geringsten Anteilen von diesen Firmen, wo die Arbeitslosigkeit bei 5,5 Prozent lag. Auch lag innerhalb der letzten zehn Jahre in Landkreisen mit vielen Familienunternehmen der Beschäftigungszuwachs bei 21 Prozent im Vergleich zu 15 Prozent bei den weniger stark geprägten Landkreisen.

Die Ausbildungsquote steigt mit hoher Präsenz von Familienunternehmen. In Regionen mit den höchsten Anteilen an Familienunternehmen beträgt sie 4,9 Prozent. In ländlichen Regionen mit wenigen Familienunternehmen sind es 3,7 Prozent.

Auch fiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf mit durchschnittlich 33.200 Euro pro Kopf höher aus als in den Gruppen mit niedrigen Familienunternehmensanteilen, wo es sich auf knapp 28.500 Euro pro Kopf belief.

Für die Studie wurden 215 ländliche Landkreise in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung, Innovation, Wohlstand, Arbeitslosigkeit, Ausbildung und kommunale Finanzen untersucht. Zugleich wird erfasst, wie hoch der Anteil von Familienunternehmen mit 50 und mehr Mitarbeitern ist.

