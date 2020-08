Fall Wirecard: FDP fordert Rauswurf von BaFin-Chef Hufeld

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP fordert in der Affäre um den Bilanzbetrug beim Finanzdienstleister Wirecard von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Ablösung von Bafin-Chef Felix Hufeld. "Wir haben Zweifel, dass er die Versäumnisse seiner Behörde wirklich aufklären will. Der Finanzminister muss Herrn Hufeld deshalb jetzt feuern", sagte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr gegenüber der Bild am Sonntag. Dürr kritisierte zudem das Zögern der Grünen, im Fall Wirecard einen Bundestags-Untersuchungsausschuss einzuberufen: "Ich rechne fest mit einem Untersuchungsausschuss, da sollten sich die Grünen jetzt auch bewegen."

August 02, 2020 03:07 ET (07:07 GMT)