FalconStor Software: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FalconStor Software veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.88 Prozent auf 3.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch