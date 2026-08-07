FalconStor Software: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FalconStor Software hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch