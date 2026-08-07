FALCO SD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FALCO SD liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FALCO SD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 38.58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31.65 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 11.00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch