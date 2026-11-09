FALCO SD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FALCO SD hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 57.52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48.22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FALCO SD im vergangenen Quartal 11.15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FALCO SD 10.70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch