Faits saillants du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - 315 000 $ versés au Fonds pour le logement social et communautaire

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de la séance d'hier, les membres du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont voté la démolition de bâtiments existants sur la rue Saint-Hubert et sur le boulevard Saint-Laurent pour faire place à la construction de près de 100 logements d'une à trois chambres. À eux seuls, ces projets généreront à l'arrondissement des revenus de plus de 315 000 $ qui seront versés au Fonds pour le logement social et communautaire de l'arrondissement. « Il s'agit de notre plus importante contribution à ce fonds depuis l'adoption de notre Politique locale d'inclusion sociale. Avec une enveloppe de près de 400 000 $ à ce jour, nous disposons d'une base financière solide pour contribuer au développement de logements sociaux et communautaires sur notre territoire », se réjouit MmeGiuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Tarifs 2020

Comme à chaque année, la majorité des tarifs pour l'année 2020 seront augmentés de 2 % soit l'indexation du coût de la vie. Pour poursuivre les efforts de transition écologique de l'arrondissement, les prix des vignettes de stationnement seront légèrement plus bas pour les véhicules écoénergétiques et plus élevés pour les véhicules à plus forte émission de gaz à effet de serre. Les prix des vignettes varieront entre 51 $ et 107 $ pour un premier véhicule et de 101 $ et 215 $ pour un deuxième. De plus, des frais d'ouverture de dossier seront dorénavant facturés pour l'émission d'une vignette institutionnelle. Ces changements tarifaires contribueront à l'atteinte des objectifs de recettes prévues au budget de fonctionnement de 2020. Ils entreront en vigueur à compter du 1er janvier.

Les séances dorénavant les lundis soir!

En 2020, les séances régulières du conseil d'arrondissement auront lieu les lundis soir au lieu des mardis. Comme à l'habitude, elles se tiendront, à 18 h 30, dans différents lieux sur le territoire afin de favoriser la participation citoyenne à la vie démocratique de l'arrondissement. Le calendrier des séances se présente comme suit : 3 février, 6 avril, 4 mai, 6 juillet, 31 août, 2 novembre et 7 décembre, à la mairie d'arrondissement, 405, avenue Ogilvy; 9 mars, à la Maison du citoyen, 7501, rue François-Perrault; 1er juin, au centre René-Goupil, 4105, 47e Rue; et 5 octobre, à la maison de la culture Claude-Léveillée, 911, rue Jean-Talon Est. Tous les lieux sont accessibles par le métro. Les séances sont diffusées en direct sur le site Internet de l'arrondissement : ville.montreal.qc.ca.

