Faites la meilleure promesse à votre partenaire en 2021 ; lancement des vidéos Zepp pour la Saint-Valentin

ExerSense™ : des montres intelligentes Zepp améliorées grâce à une reconnaissance intelligente des modes d'exercice

SAN FRANCISCO, 13 février 2021 /PRNewswire/ -- Zepp, une marque de vêtements de qualité professionnelle et de gestion de la santé numérique, a lancé la version animée de Measurements of Attraction , qui illustre les principaux indicateurs d'attraction que l'on peut remarquer lorsque les gens se rencontrent pour la première fois. Pendant ce temps, Health is the Best Promise , la vidéo de Zepp pour la Saint-Valentin, devrait être diffusée en direct aujourd'hui sur la chaîne officielle de Zepp sur YouTube.

En cette période où les gens vont célébrer l'amour et la romance, Zepp veut souligner que la santé est essentielle pour une vie heureuse et épanouie, et que sa vision de la gestion de la santé va au-delà de la simple technologie. Les montres intelligentes Zepp ont été améliorées grâce au moteur sportif avancé ExerSenseTM, qui prend en charge plus de reconnaissances automatiques, car Zepp a continué à mettre au point des mises à niveau OTA en février.

Une gestion de la santé au-delà de la technologie

Après 10 ans de développement et de transformation, Zepp continue à explorer et à aller au-delà de la technologie pour découvrir de nouvelles dimensions de la santé et du bien-être des personnes. Dans ce monde en constante évolution, marqué par des circonstances de plus en plus difficiles telles que la pandémie mondiale, les décisions et les actions des gens varient en fonction de l'évolution de leurs réactions aux nouveaux défis.

La vidéo Measurements of Attraction est d'abord sortie pendant la période de Noël, alors que la nouvelle animation illustre en outre les indicateurs physiques et les comportements clés que l'on peut observer lorsque les gens sont attirés l'un vers l'autre, avec l'intention de souligner le pouvoir de guérison des liens humains. La nouvelle vidéo Health Is the Best Promise conçue pour la prochaine Saint-Valentin, présente l'amour et le dévouement du point de vue de la gestion de la santé de Zepp, avec une nouvelle option cadeau qui ressemble à la promesse d'amour et de mariage pour toute la vie.

En 2020, Zepp s'est transformée en se donnant pour mission la gestion personnalisée de la santé à travers une série d'actions visant à présenter le concept d'utilisation de la technologie pour le perfectionnement personnel et la gestion de la santé des personnes, afin d'aider les gens à profiter d'une vie plus satisfaisante chaque jour.

Zepp a également présenté des initiatives scientifiques et créatives axées sur le bien-être face à la nouvelle pandémie. En début octobre 2020, Zepp a mené une étude indépendante, la Global Sleep Study, auprès de plus de 12 000 participants interrogés sur trois continents. Le but de cette étude était d'aider les gens à comprendre les principales préoccupations, perceptions et attitudes liées au sommeil en ces temps sans précédent. Zepp, en collaboration avec la Société Mondiale du Sommeil , a révélé les sentiments des personnes réelles pour souligner l'importance d'une bonne nuit de sommeil, et a présenté le générateur de berceuse Zepp.

Mis au point par Zepp et des génies suédois créatifs, le générateur de berceuse Zepp permet de composer une berceuse personnalisée à partir des indicateurs de sommeil des utilisateurs avec des visuels éthérés variés. En peu de temps, le site Zepp Lullaby ( www.zepplullaby.com ) a reçu un nombre impressionnant de visites et de posts sociaux de la part des utilisateurs. Grâce aux technologies numériques, les gens peuvent afficher cet outil sur un écran d'ordinateur, ou même transformer une pièce entière en le projetant sur des écrans plus grands et sur les murs ou les plafonds.

ExerSense™ ; les montres intelligentes Zepp améliorées grâce à la reconnaissance intelligente des modes d'exercice

En plus d'un esprit recentré et d'outils remodelés, Zepp a utilisé de nouvelles technologies sur ses montres intelligentes pour faire face à de nouvelles situations difficiles.

La Zepp E et la Zepp Z, lancées respectivement au troisième et au quatrième trimestre 2020, ont été perfectionnées au début de 2021 ; la Zepp Z dispose désormais de 90 modes d'exercice, la Zepp E en compte jusqu'à 87. Grâce au moteur sportif avancé ExerSense™, la Zepp Z peut reconnaître automatiquement les modes d'entraînement professionnel[1] notamment la course en plein air, le tapis roulant, la marche, le cyclisme en plein air, la natation en piscine et l'elliptique.

Fondée dans la Silicon Valley en 2010, Zepp était à l'origine connue comme un innovateur en matière de capteurs pour sportifs professionnels et elle est aujourd'hui connue comme une marque axée sur la gestion personnalisée de la santé. Grâce à de solides capacités techniques, ExerSense™ est un moteur avancé de reconnaissance à intelligence artificielle conçu pour analyser des modèles de mouvement humain. Ce moteur peut faire correspondre les modèles de mouvement en temps réel en détectant les données grâce au capteur de mouvement et au capteur de fréquence cardiaque des dispositifs portables. ExerSense™ peut détecter automatiquement jusqu'à 22 modes d'exercice pertinents pour les utilisateurs, ce qui leur évite de recourir à des opérations manuelles et leur permet de se concentrer sur leur entraînement.

À propos de Zepp

Fondée dans la Silicon Valley en 2010, Zepp est une marque axée sur la gestion personnalisée de la santé. Zepp croit en l'utilisation de la technologie pour mieux gérer notre bien-être et aider chacun à profiter d'une vie épanouie. De la surveillance traditionnelle de la santé et de l'exercice physique à l'analyse et aux alertes précoces sur l'état de santé, Zepp est à vos côtés à chaque instant. En 2020, Zepp a dévoilé les montres intelligentes Zepp E et Zepp Z, ainsi que la Zepp App.

