Fairtrade lance la campagne mondiale « Bitter Sweet » pour offrir un avenir plus équitable aux producteurs de cacao

WASHINGTON, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Fairtrade a dévoilé une nouvelle campagne mondiale, Bitter Sweet,, comprenant une animation en stop-motion, « Unwrap a Fairer Future », qui dévoile littéralement la vérité amère derrière les pratiques d'approvisionnement en cacao non éthiques de certains grands fabricants de chocolat. Du 1er au 7 juillet 2021, cette campagne mondiale touchera des personnes dans 22 pays avant la première mondiale du film sur les canaux sociaux appartenant à Fairtrade lors de la Journée mondiale du chocolat, le 7 juillet 2021.

« Unwrap a Fairer Future » est un film de campagne spécialement commandé pour montrer comment le choix du chocolat Fairtrade peut changer la vie des producteurs de cacao. Produite par Fairtrade en collaboration avec Niels Hoebers, l' animation en stop-motion raconte l'histoire de deux barres de chocolat sur mesure. À première vue, les deux semblent assez bonnes pour être mangées, mais une fois déballées, les barres racontent deux histoires très différentes.

La barre amère montre les terres cacaoyères de l'Afrique de l'Ouest, où les producteurs de cacao non certifiés qui ne sont pas en mesure de cultiver leur récolte aux conditions du commerce équitable sont confrontés à l'injustice et à des prix bas, ce qui entraîne la pauvreté et la déforestation qui freinent les communautés agricoles. Le film dépeint également un côté plus doux : Les producteurs de cacao certifiés Fairtrade bénéficient de normes indépendantes rigoureuses et reçoivent un soutien pour adapter leurs pratiques agricoles à ces normes, ce qui leur permet d'obtenir des prix équitables pour leur cacao.

« Nous faisons apparaître instantanément le coût amer de chaque barre de chocolat non certifié », a déclaré Nilufar Verjee, directeur de l'engagement public de Fairtrade et responsable de la campagne mondiale sur le cacao. « C'est une façon captivante et que l'on peut partager de découvrir pourquoi les cultivateurs de cacao qui produisent le cacao de nos barres chocolatées préférées méritent de meilleurs revenus. »

La défenseuse du commerce équitable et l'actrice de « Bridgerton » Adjoa Andoh a déclaré : « Chaque tablette de chocolat Fairtrade que vous achetez, chaque fève de cacao, est synonyme de soins de santé décents, d'éducation et de voix collective tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Faites le choix de l'espoir, de l'avenir et de la joie, grâce au délicieux support qu'est le chocolat. Bonne journée mondiale du chocolat équitable ! »

Bitter Sweet a été lancé par des producteurs de cacao qui ont partagé leurs expériences personnelles . Dans les jours qui suivent, 22 régions mondiales Fairtrade partageront sur les médias sociaux des informations sur l'impact du commerce équitable, les endroits où acheter du chocolat équitable et la façon dont les consommateurs peuvent aider en partageant avec un ami. La campagne culminera avec le lancement de l'animation « Unwrap a Fairer Future » lors de la Journée mondiale du chocolat, le 7 juillet 2021.

Télécharger le dossier de presse à l'adresse suivante : https://bit.ly/2SLXfrB

Contact presse : martine.parry@fairtrade.org.uk | +44 (0)7886 301486.