Fairfax India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fairfax India gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.39 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 229.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch