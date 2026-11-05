Fairfax Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fairfax Financial hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65.17 CAD. Im Vorjahresviertel waren 73.75 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fairfax Financial im vergangenen Quartal 15.92 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fairfax Financial 15.90 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch