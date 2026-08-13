Fairfax Africa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fairfax Africa hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Fairfax Africa 0.150 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Fairfax Africa im vergangenen Quartal 48.8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 393.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fairfax Africa 9.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch