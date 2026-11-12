Fairfax Africa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fairfax Africa hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Fairfax Africa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Fairfax Africa 30.7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1425.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch