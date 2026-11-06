Fair Isaac stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fair Isaac hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.12 USD, nach 6.42 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 515.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 657.1 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 36.32 USD. Im Vorjahr hatte Fair Isaac 26.54 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fair Isaac im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1.99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch